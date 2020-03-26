Банк "Открытие" аккредитовал жилкомплекс "Новая Самара"

Приволжский филиал банка "Открытие" продолжает развивать сотрудничество со строительным сектором Самарской области.

Банк аккредитовал ЖК Новая Самара, расположенный в Красноглинском районе города на 23-м км Московского шоссе, благодаря чему жители комплекса смогут быстро добраться до любой точки города.

Теперь покупатели квартир в этом жилом комплексе смогут оформить ипотечный кредит в банке "Открытие" на льготных условиях и быстрее. Аккредитация объекта банком означат, что банк уже провел оценку и проверку проекта, и позволяет клиенту не собирать пакет документов по объекту залога на этапе рассмотрения заявки на кредит.

Напомним, банк "Открытие" позволяет оформить кредит по программе "Новостройка" по ставке от 9,5% годовых (при подаче заявки через сайт банка, выходе на сделку в течение 30 дней и сумме кредита от 4 млн рублей), минимальный размер первоначального взноса — от 20% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Для клиентов, получающих зарплату на карты "Открытие" минимальный размер первоначального взноса снижен до 10% от стоимости квартиры. Также банк "Открытие" предлагает программу рефинансирования ипотечных кредитов по ставке от 9,85% годовых.