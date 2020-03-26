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Муниципалитеты Власть и политика

Депутаты выступили за присвоение Самаре почетного звания "Город трудовой доблести"

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 26 марта, депутаты думы Самары единогласно поддержали инициативу общественников и главы города о присвоении областному центру нового статуса.

В марте 2020 года вступил в силу федеральный закон о присвоении почетного звания городам, находившимся в тылу во время Великой Отечественной войны. Высокий статус "Город трудовой доблести" призван увековечить героизм и самоотверженность жителей, создававших на предприятиях "все для фронта, все для Победы".

Самара — "запасная столица" СССР, запустившая на своей территории десятки эвакуированных заводов, достойна присвоения почетного звания в числе первых. С началом войны город стал одним из главных пунктов оборонного производства в стране. Ни одна военная операция в 1941-45 годах не обошлась без боевой техники, полностью или частично сделанной в советском Куйбышеве.

"Наш город внес неоценимый вклад в дело Великой Победы над фашизмом, — сказал председатель думы Алексей Дегтев. — Присвоение почетного звания "Город трудовой доблести" позволит воздать заслуженную честь трудовому подвигу предшественников и послужит стимулом для углубленного изучения гражданами истории своей малой Родины. Жители Самары получат новые возможности в деле сохранения исторической памяти и укрепления основ современного патриотического мировоззрения".

Подробности читайте в номере газеты "Волжская коммуна" от 27 марта 2020 года

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