Куйбышевский транспортный прокурор заступился за сироту, которой отказали в трудоустройстве

Куйбышевская транспортная прокуратура проверила обращение девушки — сироты об отказе ей в трудоустройстве со стороны Самарской дистанции пути — структурного подразделения Куйбышевской дирекции инфраструктуры — филиала ОАО "РЖД" в рамках исполнения обязательств по договору о целевом обучении. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.

В начале июля 2019 г. девушка после окончания ВУЗа обратилась для трудоустройства в Самарскую дистанцию пути, но получила отказ.

После этого она на протяжении полугода пыталась трудоустроиться, но сотрудники Самарской дистанции пути не принимали ее на работу, ссылаясь на то, что свободных рабочих мест нет, а потом и вовсе уведомили, что прием сотрудников в организацию ограничен.

"Из-за возложенных обязательств в рамках договора о целевом обучении молодая девушка не могла устроиться и на другое место работы, что отрицательно сказывалось на ее материальном положении. Кроме того, сирота могла рассчитывать только на собственные силы, — пояснила Кристина Кулик, — В итоге она обратилась для восстановления прав в Куйбышевскую транспортную прокуратуру. При рассмотрении ее обращения факт незаконного отказа в трудоустройстве нашел подтверждение".

В результате в адрес руководства Куйбышевской дирекции инфраструктуры прокурор внес представление об устранении нарушений.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования контролирует лично Куйбышевский транспортный прокурор.

Куйбышевская транспортная прокуратура уделяет особое внимание всем обращениям граждан для восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина.