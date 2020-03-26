Правительство Самарской области окажет поддержку региональному бизнесу

В четверг, 26 марта, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Накануне Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с программным обращением к жителям страны, в котором были затронуты вопросы мер государственной поддержки граждан, обеспечения стабильного развития экономики. Правительство Самарской области также обеспечит пакет мер поддержки из регионального бюджета.

В связи с этим, открывая заседание, Виктор Кудряшов призвал всех участников объективно оценивать ситуацию в экономике. В настоящее время в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции активно обсуждаются возможные последствия ситуации для экономики, появляется множество необоснованных прогнозов.

"Ничего страшного не происходит. Мы организовали мониторинг 30 системообразующих предприятий региона, которые формируют основную массу доходов регионального бюджета. Могу сказать, что ситуация на предприятиях стабильная, многие их них получили возможности для увеличения поставок своей продукции на экспорт. Положение нефтедобывающих компаний области также не вызывает опасений, поскольку особенность наших компаний в том, что они продают большую часть добываемой нефти на внутреннем рынке, где цена на нее не подвержена значительным колебаниям. Вместе с тем, мы понимаем, что отдельные сектора малого бизнеса сейчас испытывают затруднения", — отметил первый вице-губернатор.

Виктор Кудряшов рассказал, что правительство региона формирует дополнительные меры поддержки для малых и средних предприятий. Вводится временный мораторий на проверки бизнеса надзорными органами.

Губернатором Самарской области внесено изменение в постановление о введении режима повышенной готовности, предусматривающее, что угроза распространения новой коронавирусной инфекции является обстоятельством непреодолимой силы. Это поможет предпринимателям добиться отсрочки исполнения обязательств по договорам, исполнение которых затруднено в связи с введенными ограничениями.

"Наиболее сложная ситуация сейчас складывается в гостиничном и туристическом бизнесе, в компаниях, которые занимаются организацией культурно-зрелищных мероприятий, частных учреждениях дополнительного образования, сократилось количество посетителей непродовольственных магазинов и торговых центров. Мы совместно с Торгово-Промышленной палатой, представителями профессиональных ассоциаций, бизнес-сообщества прорабатываем меры, способствующие смягчению негативного влияния текущей ситуации на хозяйствующих субъектов. В частности, субъектам малого и среднего предпринимательства будет предоставлена отсрочка по уплате региональных и местных налогов без уплаты штрафных санкций, а по отдельным сферам деятельности прорабатывается вопрос об освобождении их от уплаты таких налогов на период до конца года. Также будут введены каникулы по оплате арендной платы за государственное и муниципальное имущество для компаний, работающих в наиболее уязвимых секторах экономики", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

Гарантийный фонд Самарской области уже ввел отсрочку до шести месяцев по погашению основного долга по действующим и вновь оформляемым залоговым микрозаймам, оперативно рассматривает вопросы реструктуризации обязательств кредитного характера, обеспеченных поручительством АО "ГФСО".

Председатель областного правительства поручил ответственным органам исполнительной власти в постоянном режиме проводить мониторинг ситуации, связанной с решениями о механизмах оказания господдержки бизнеса.

Речь идет о поддержке занятости, увеличении субвенций из федерального бюджета на предоставление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, поддержке учреждений культуры, физкультуры и спорта, столкнувшихся с сокращением потока посетителей, помощи туроператорам, застройщикам и иным категориям бизнеса.

Представители бизнеса могут обратиться с вопросами по телефону горячей линии: 8 (800) 300-63-63 или заполнить форму обращения на сайте www.mybiz.63.ru. На этом сайте будет также публиковаться перечень новых, расширенных мер поддержки.