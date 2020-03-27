Строительство ЖК "Аквариум" в Самаре начнется в мае

Здание бизнес-класса будет оснащено системой "умный дом" и консьерж-службой. На закрытой придомовой территории расположатся две детских площадки. Не будет проблем и с парковкой — машиноместа здесь рассчитаны строго по количеству квартир. Застройщик планирует сдать объект в конце 2021 года.

Все рядом

Как обещает застройщик, это будет современное 22-этажное здание с двумя уровнями подземного паркинга. Дом расположится за одноименным торгово-офисным центром, в границах улиц Клинической и Мичурина.

Место для строительства выбрано не случайно — застройщика привлек центр города с его развитой инфраструктурой: поблизости расположено все, что необходимо. В радиусе 200 метров есть две школы и два детских сада. Безопасность жителям ЖК "Аквариум" обеспечит пункт полиции. В шаговой доступности размещены несколько объектов здравоохранения: городская больница, стоматологическая поликлиника и женская консультация. Большое число магазинов и торговых центров в округе позволит приобретать все необходимое рядом с домом. Хорошо развита здесь и развлекательная инфраструктура — до кафе и ресторанов также не придется далеко ехать, они расположены буквально в двух шагах от дома.

Жилой комплекс строится в глубине квартала, что позволит жителям не переживать по поводу излишнего шума городской жизни и пыли от оживленных улиц. Отличная транспортная доступность района обеспечена расположением — здесь пересекаются главные городские транспортные артерии.

"Умный" дом

Всего в доме будет 101 квартира. Для владельцев каждой из них предусмотрено парковочное место — 89 из них расположатся в подземном паркинге, а еще 12 — во дворе. Кроме того, запланированы дополнительные места для парковки мототехники. Территорию дома оснастят видеонаблюдением и сделают закрытой — въезд сюда будет возможен только по электронным пропускам.

Для детей будет организовано две площадки: с горкой и качелями для малышей и с комплексами для детей подросткового возраста. На всей территории комплекса жильцы смогут использовать бесплатный Wi-Fi.

Дом планируется сделать с одним подъездом, но зато с тремя лифтами, один из которых будет доставлять жильцов до подземной парковки. Здание оснастят системой "умный дом", с помощью которой каждый житель сможет регулировать систему отопления, создавая для себя комфортный микроклимат.

Дом будет иметь весьма оригинальный внешний вид — по замыслу проектировщиков своей формой он должен быть похож на сферу стеклянного аквариума благодаря использованию элементов бионической архитектуры. Идея принадлежит ООО "Проектная группа "Окко".

Как считают сами проектировщики, сегодняшние покупатели недвижимости разборчивы и отдают предпочтение нестандартным решениям, качественным материалам, возможности проявить индивидуальность. Уже никого не удивить типовыми "коробками". Поэтому архитекторы уделили большое внимание "внутреннему миру" жилого комплекса. И общее желание создать оригинальные пространства во многом задано внешним обликом здания. Обеспечить полет дизайнерской мысли будущим новоселам помогут опытные специалисты, в творческой копилке которых сотни реализованных индивидуальных проектов.

В квартирах "Аквариума" не будет несущих конструкций, и владелец сможет реализовать любые планировочные решения на свой вкус. Даже жители однокомнатной квартиры здесь будут ощущать себя свободно благодаря просторной кухне-гостиной площадью не менее 17 кв. метров.

"Особенностью планировок квартир комплекса является рациональная организация пространства и правильная геометрия. Такое решение позволяет клиентам не переплачивать за ненужные квадратные метры. Продуманная логическая компоновка жилых и обеспечивающих зон позволяет создать интерьер под себя, — рассказывает дизайнер интерьера Саша Петровская. — Как одно из основных преимуществ я бы отметила большую площадь кухни-гостиной, высоту потолков в 2,85 м и наличие большого количества окон для света и расширения пространства".

По лучшим технологиям

На каждом этаже будет располагаться до пяти квартир, что позволит избежать слишком плотного соседства. На первом этаже комплекса предусмотрены нежилые площади, на которых разместятся фитнес-клуб, кофейня, магазин. Особое внимание было уделено дизайну входной группы и местам общего пользования на жилых этажах, что позволит оказаться в зоне комфорта еще до входа в квартиру.

Что касается материалов для строительства здания, то новый ЖК будет возведен только при помощи технологий и материалов последнего поколения, обладающих высокими характеристиками энергетической эффективности и от зарекомендовавших себя производителей. К ним относятся витражное остекление цокольной части здания, вентилируемый фасад с облицовкой керамогранитными плитами, ограждающие конструкции из теплых и экологичных керамических блоков Kerakam, немецкие лифты Kone, европейские профили пластиковых окон, радиаторы Wiessman с терморегулирующими клапанами.

Застройщик жилого комплекса ООО "Константа Эстейт" готовится к старту строительства, которое запланировано на май текущего года. Сдача готового объекта планируется на 4 квартал 2021 года.