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Россияне начали экономить на салонах красоты и увеличили траты на лекарства

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ проанализировал данные за март и предоставил сравнительный анализ потребления россиян на фоне коронавируса. Оценка проводилась на основе информации по оборотам торговых точек — клиентов по эквайрингу.

Перепады курса валют, переход офисов на удаленную работу и общая ситуация в экономике — эти факторы сократили расходы граждан во всех сферах в среднем на 10%.

Начиная с середины марта наблюдается ожидаемый прирост трат в сфере аптечных товаров. Ажиотаж вокруг антисептических продуктов и средств индивидуальной защиты оказал существенное влияние на выручку аптечных сетей. Только в столице расходы на аптечные товары выросли на 72% по сравнению с первой неделей марта. При этом жители стали ходить в аптеки на 43% чаще.

В связи с текущей эпидемиологической ситуацией в Москве и области отмечается небольшой рост расходов на медицинские услуги. На фоне общей обстановки население стало внимательнее относиться к своему здоровью. Траты на медицинские обследования и услуги выросли на 10%.

У столичных жителей на второй план отошли услуги сферы красоты. Количество посещений салонов и косметологических заведений снизилось на четверть, а расходы в этом сегменте, начиная с 16 марта, уменьшились на 32% по сравнению с первой неделей месяца.

Повышенный спрос на продукты питания сохраняется. Население страны продолжает покупать товары первой необходимости, в период с 16 марта эта статья расходов увеличилась на 12%. А вот москвичи, наоборот, уже, видимо, сделав все запасы, сократили свои бюджеты на продукты на 26%.

По всей России отмечается сокращение расходов на посещение ресторанов и кафе. Вопреки ожиданиям, люди не спешат заказывать готовую еду навынос. Наибольший стресс испытывают столичные рестораторы: их выручка сократилась на 38% по сравнению с началом месяца. Падение могло быть и больше, если бы рестораны не начали развивать услуги по доставке блюд. В разрезе всей страны выручка ресторанов и кафе снизилась на 33%.

Гид потребителя

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