В Самаре возбудили первое дело за статус вора в законе

Сотрудники ГСУ ГУ МВД по Самарской области возбудили первое в регионе уголовное дело по статье УК РФ 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Информацию подтвердил источник Волга Ньюс в правоохранительных органах. Фигурантом уголовного дела стал так называемый вор в законе Анатолий Якунин по прозвищу Сенька Самарский.

По оперативным данным, Сенька может находиться в Европе (в частности, предполагалось, что он выехал в Чехию). Также есть информация, что он мог из-за рубежа участвовать в незаконных делах на территории Самарской области, в том числе, возможно, связанных с оборотом наркотических средств.

По данным правоохранителей, сейчас в Самарской области так называемых воров в законе нет.

Санкция статьи 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии" предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Она появилась только в апреле 2019 года. Известно, что по России также уже возбуждены уголовные дела по этой статье. Но о приговорах судов по ней пока не сообщалось.