16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Таможенники в Самарской области задержали партию кальянного табака на 30 млн рублей В Самаре возбудили первое дело за статус вора в законе Начальница станции Сызрань-Город стала фигурантом уголовного дела о взятке Депутата гордумы Чапаевска, подозреваемую в "заказе" мужа, оставили под стражей Уголовное дело главы самарской почты Артура Игрушкина должны направить в суд

Преступления Происшествия

Тольяттинского предпринимателя подозревают в попытке подкупить полицейского

ТОЛЬЯТТИ. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти владелец торговой точки стал фигурантом уголовного дела о покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее полицейские обнаружили, что в торговой точке на ул. Ленинградской 53-летняя женщина продала алкоголь 17-летней девушке.

Пока правоохранители собирали административный материал, в магазин приехал 26-летний индивидуальный предприниматель и попытался дать 10 тыс. руб. инспектору отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, чтобы тот не составлял протокол в отношении продавца. Полицейский от денег отказался и сообщил о произошедшем руководству.

В отношении продавца все же составили административный протокол по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ ("Продажа несовершеннолетнему алкоголя"). А по факту попытки дачи взятки возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5