Тольяттинского предпринимателя подозревают в попытке подкупить полицейского

В Тольятти владелец торговой точки стал фигурантом уголовного дела о покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее полицейские обнаружили, что в торговой точке на ул. Ленинградской 53-летняя женщина продала алкоголь 17-летней девушке.

Пока правоохранители собирали административный материал, в магазин приехал 26-летний индивидуальный предприниматель и попытался дать 10 тыс. руб. инспектору отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, чтобы тот не составлял протокол в отношении продавца. Полицейский от денег отказался и сообщил о произошедшем руководству.

В отношении продавца все же составили административный протокол по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ ("Продажа несовершеннолетнему алкоголя"). А по факту попытки дачи взятки возбуждено уголовное дело.