Тотальный диктант перенесли на 17 октября

Тотальный диктант, который должен был состоятся 4 апреля, перенесли на 17 октября из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Сотрудники центра поддержки и развития чтения СОУНБ решили не прерывать подготовку к диктанту и даже добавили новые занятия, которые пройдут 28 марта и 4, 11, 18, 25 апреля, но уже в онлайн-формате.

В соцсети "ВКонтакте" в группах vk.com/zaniatiya_po_rus и vk.com/centr_chteniya появятся тексты занятий и тренировочные упражнения, которые можно будет отправить преподавателям для проверки.