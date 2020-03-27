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Общество

Тотальный диктант перенесли на 17 октября

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Тотальный диктант, который должен был состоятся 4 апреля, перенесли на 17 октября из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Сотрудники центра поддержки и развития чтения СОУНБ решили не прерывать подготовку к диктанту и даже добавили новые занятия, которые пройдут 28 марта и 4, 11, 18, 25 апреля, но уже в онлайн-формате.

В соцсети "ВКонтакте" в группах vk.com/zaniatiya_po_rus и vk.com/centr_chteniya появятся тексты занятий и тренировочные упражнения, которые можно будет отправить преподавателям для проверки.

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