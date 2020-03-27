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Здравоохранение Общество

В Самарской области зафиксировано еще два случая заражения коронавирусом

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Количество зараженных коронавирусной инфекцией на территории Самарской области достигло 14 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Более подробная информация о том, где именно находятся граждане и как они заболели, пока отсутствует.

Фото: pixabay.com

Напомним, прежде зафиксированные случаи заражения COVID-19 в регионе были связаны с приездом граждан из Испании, Италии, Франции, Португалии и Тайланда, а также с теми, кто контактировал с этими людьми.

Из 12 заболевших по состоянию на 26 марта 11 человек чувствовали себя удовлетворительно, один находился в состоянии средней тяжести.

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