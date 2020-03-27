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Преступления Происшествия

Самарский инвалид стал жертвой квартирных мошенников

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело по факту мошенничества, от которого пострадал инвалид третьей группы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В феврале 2020 г. к полицейским обратился 29-летний инвалид третьей группы. В январе 2020 г. кто-то предложил ему содействие в продаже квартиры и покупке нового жилья на полученные деньги. В результате сделки самарец получил только 10 тыс. рублей. Оставшуюся сумму человек, личность которого следствие еще не установило, оставил у себя под предлогом приобретения для пострадавшего новой квартиры.

24 марта было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Сейчас следствие рассматривает вопрос о причастности к преступлению 30-летней безработной местной жительницы и девушки по имени Ольга.

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