Самарский инвалид стал жертвой квартирных мошенников

В Самаре возбудили уголовное дело по факту мошенничества, от которого пострадал инвалид третьей группы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В феврале 2020 г. к полицейским обратился 29-летний инвалид третьей группы. В январе 2020 г. кто-то предложил ему содействие в продаже квартиры и покупке нового жилья на полученные деньги. В результате сделки самарец получил только 10 тыс. рублей. Оставшуюся сумму человек, личность которого следствие еще не установило, оставил у себя под предлогом приобретения для пострадавшего новой квартиры.

24 марта было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Сейчас следствие рассматривает вопрос о причастности к преступлению 30-летней безработной местной жительницы и девушки по имени Ольга.