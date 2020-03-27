В больницах региона могут развернуть дополнительно до 2 тыс. коек

В пятницу, 27 марта, в Самаре состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Самарской области. Его участники обсудили, как организовать деятельность органов исполнительной власти на следующей неделе, которая Указом президента объявлена выходной.

Роспотребнадзор сообщил: продолжается досмотр рейсов, проведение лабораторных обследований, их на текущий момент — 5214. Выдано 4378 предписаний о соблюдении на объектах режима дезинфекции, 65 предостережений.

Продолжаются проверки соблюдения гражданами режима самоизоляции. Главы муниципалитетов доложили результаты этой работы за истекшие сутки. Медикам выделят дополнительные машины, чтобы они могли проверить состояние большего числа людей, находящихся на дому в карантине.

Обсерваторы готовы к приему людей, которые должны быть на самоизоляции, но не имеют для этого условий, а также тех, кто согласно решению суда по иску Роспотребнадзора должен быть туда помещен.

Минздрав доложил о готовности медучреждений — до 2 тыс. коек можно будет развернуть дополнительно к имеющимся. Главврач ГБУЗ СО "СГБ № 6" сообщил о том, что необходимо для дооснащения больницы. Также было поручено составить дорожную карту мероприятий с жесткими сроками исполнения.

По поручению штаба организовано смс-оповещение граждан о профилактике и ограничительных мерах, а также об ответственности за их нарушение.

Начала работать горячая линия по вопросам, возникающим в сфере труда и занятости из-за угрозы распространения коронавируса 8(846) 263-52-17, 263-53-48.

На 27 марта — подтверждено 14 случаев. Состояние 13 — удовлетворительное, 1 — средней тяжести.