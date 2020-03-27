"Опасное путешествие пакета по свалке" могут увидеть все

В эту субботу, 28 марта, в 11 часов пройдет видеотрансляция спектакля необычного спектакля "Опасное путешествие пакета по свалке".

Экоспектакль — это совместное творчество ТЮЗ "Дилижанс" и компании "ЭкоВоз". Театральная постановка создана в образовательных целях в 2015 году и поднимает многие важные социальные и экологические вопросы. Регулярно спектакль демонстрируется школьникам в рамках проекта "Школа ЗА разДЕЛЬНЫЙ сбор".

Спектакль уже побывал на гастролях, экопостановку посмотрели не только в Тольятти, откуда он родом, но и в Самаре, Димитровграде.

Зрители посещают его платно, по билетам.

Завтра все желающие могут воспользоваться уникальной возможностью прийти в театр онлайн и посмотреть спектакль бесплатно.