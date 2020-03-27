Альфа-Банк запускает пакет антикризисных мер для предпринимателей

Текущим предложением "Бесплатно навсегда" теперь могут воспользоваться не только новые клиенты, но и те, кто уже имеет счет в Альфа-Банке. Пакет включает в себя полный набор платежных инструментов и сервисов, необходимых для расчетов с контрагентами и управления выручкой, включая бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета на всю историю отношений клиента с банком. Бесплатный счет для бизнеса можно оформить до 17 мая 2020 года.
Альфа-Банк также поможет предпринимателям защитить своих сотрудников и клиентов от риска заражения коронавирусом. Люди и их здоровье — основа успеха любого бизнеса. По признанию медиков, дезинфекция помещений и соблюдение правил гигиены — самые действенные на сегодня инструменты борьбы с распространением пандемии. Поэтому Альфа-Банк дает повышенный кэшбэк 30% за операции по карте Альфа-Бизнес в категории "Уборка и чистка помещений". Специальные условия действуют в течение трех месяцев.
Также меры поддержки адресованы наиболее уязвимым бизнес-сегментам, которые столкнулись с падением спроса. Так, компании, работающие в сфере туризма и организации конференций и выставок, получат бесплатное обслуживание счета. Понимая, что на восстановление в текущих условиях может понадобиться время, Альфа-Банк дает "передышку" длительностью в 3 месяца. Льгота распространяется на действующих и новых клиентов Альфа-Банка на все пакеты из действующей линейки, кроме пакетов услуг с нелимитированными операциями ("Все, что надо", "Просто 1%"). Альфа-Банк готов предоставить "кредитные каникулы" предпринимателям и компаниям, чей бизнес пострадал от ситуации с коронавирусом. Отсрочка предоставляется без скрытых комиссий и оплат, при обращении представителя малого и среднего бизнеса в банк.
"Все обслуживание бизнеса в Альфа-Банке подчинено принципу "помоги клиенту стать сильнее" — для этого мы создаем лучшие финансовые и нефинансовые сервисы, которые способствуют развитию бизнеса, повышают его конкурентоспособность и эффективность. И сейчас, когда предприниматели оказались в уязвимом положении, мы не отступаем от своих принципов. Именно сейчас лучшее время для перехода в по-настоящему надежные банки, которые заботятся о своих клиентах в кризисные моменты, принимая гибкие, оперативные решения", — подчеркнул член правления Альфа-Банка Денис Осин.
Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Активная клиентская база составляет 543 тыс. корпоративных клиентов и 5,7 млн физических лиц.
Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 525 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов. Не отказываясь от живого общения с клиентами, банк разрабатывает "отделения будущего" с распознаванием на базе биометрии и геолокации.
Одновременно с этим Альфа-Банк — создатель лучшего банковского мобильного приложения в России (оценка Markswebb), которым регулярно пользуются 80% клиентов (рейтинг в App Store — 4.9 из 5; в Google Play — 4.8 из 5). Наши ценности: лучший клиентский опыт, технологическое лидерство, лучшие сотрудники.
Только за 2019 год Альфа-Банк признан "Банком года" по версии журнала The Banker, "лучшим ипотечным банком" по версии журнала Global Finance, "премиальным банком № 1 в России" по версии Frank Premium Banking Award.
По итогам 2019 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы "Альфа-Банк", включая ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые компании, составили $59,47 млрд, совокупный кредитный портфель — $39,8 млрд, акционерный капитал — $8,1 млрд. Общий совокупный доход за 2019 год, включая чистую прибыль и прочий совокупный доход, увеличился до $1,03 млрд.