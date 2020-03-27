Самарский океанариум приостановил работу на время карантина

В связи с объявлением на территории России карантина по коронавирусу Самарский океанариум приостанавливает свою работу, сообщает пресс-служба океанариума.

"Наши специалисты продолжат заботиться о здоровье наших обитателей, а значит будут работать, так как мы являемся социально-образовательным учреждением и несем ответственность за наших редких и краснокнижных обитателей", - уточняют в учреждении.

Океанариум также продолжит свою работу в соцсетях. О возобновлении посещений будет сообщено дополнительно.