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Общество

Самарский океанариум приостановил работу на время карантина

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с объявлением на территории России карантина по коронавирусу Самарский океанариум приостанавливает свою работу, сообщает пресс-служба океанариума.

"Наши специалисты продолжат заботиться о здоровье наших обитателей, а значит будут работать, так как мы являемся социально-образовательным учреждением и несем ответственность за наших редких и краснокнижных обитателей", - уточняют в учреждении.

Океанариум также продолжит свою работу в соцсетях. О возобновлении посещений будет сообщено дополнительно.

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