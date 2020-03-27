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Новость о выборе нового амбассадора бренда банком "Открытие" вошла в топ инфоповодов 2019 года в финансовом секторе

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Медиалогия и Adindex признали одним из самых значимых информационных поводов 2019 года в финансовой сфере новость о выборе амбассадором банка "Открытие" известного музыканта и бизнесмена Василия Вакуленко (Басты).

По оценке экспертов "Медиалогии", на эту тему вышло 455 публикаций в СМИ. Суммарный показатель МедиаИндекса (качественного показателя эффективности PR-коммуникаций, который учитывает влиятельность СМИ и заметность сообщений) данного инфоповода составил 4976 пунктов.

Официальное представление нового амбассадора бренда банка "Открытие" и нового образа надежного банка состоялось 27 июня 2019 года.

"Выбор Басты был шагом смелым, но крайне необходимым, чтобы подчеркнуть масштабную трансформацию бизнеса, — уверен руководитель блока "Маркетинг и коммуникации" банка "Открытие" Евгений Сидоров. — Василий Вакуленко наиболее точно соответствует новому позиционированию бренда "Открытия". Его знают, ему доверяют, его считают надежным и честным, он не притворяется и не играет на публику, он идет вперед и постоянно развивается".

Масштабная рекламная кампания банка "Открытие" и его продуктов во второй половине 2019 года позволили существенно повысить узнаваемость бренда и восприятие его атрибутов. По данным BrandScience Brand Navigator, узнаваемость бренда банка "Открытие" в 2019 году увеличилась на 33%, восприятие банка "Открытие" как надежной кредитной организации выросло на 147%, а индекс потребительской лояльности (NPS) увеличился на 183%.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: "РГС Банк", компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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