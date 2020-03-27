Более чем 3 тыс. человек находятся на карантине в Самарской области

В пятницу, 27 марта, в правительстве Самарской области состоялось ежедневное заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Первоочередное внимание участники заседания уделили соблюдению режима карантина.

Председатель областного правительства обратился к главам крупнейших муниципалитетов, Самары и Тольятти, с вопросами о том, как организован контроль за соблюдением режима, как выявляются граждане, которые приехали из-за границы, а также каким образом осуществляется взаимодействие с Роспотребнадзором и правоохранительными органами.

В настоящее время на карантине находятся более чем 3 тыс. человек, вернувшиеся из-за рубежа либо контактировавшие с ними, но, по сведениям муниципалитетов, нарушения выявлены всего в 90 случаях.

Виктор Кудряшов призвал глав муниципалитетов усилить эту работу, поручил посетить всех граждан, которым предписан режим самоограничения. В случае выявления нарушений следует оперативно готовить материалы по ним и передавать в Роспотребнадзор для возбуждения судебных дел, которые в настоящее время рассматриваются в упрощенном порядке.

"Именно сейчас мы должны принять самые строгие меры, чтобы обеспечить режим самоограничения. Нарушители должны понести административное, а в ряде случаев - уголовное наказание. Соблюдение карантина и выполнение предписаний врачей и надзорных органов поможет уберечь от инфицирования большинство наших граждан", - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Председатель областного правительства поручил в кратчайшие сроки разработать подробный алгоритм этой работы и до конца дня передать его в муниципалитеты. Доклады об итогах исполнения поручения главы муниципальных образований будут представлять в штаб ежедневно.