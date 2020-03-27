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Общество

МФЦ приостановит прием граждан

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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МФЦ Самарской области приостановят прием граждан с 30 марта по 3 апреля.

Эти меры принимаются, чтобы минимизировать социальные контакты и снизить скорость распространение опасного коронавируса.

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