МФЦ приостановит прием граждан

МФЦ Самарской области приостановят прием граждан с 30 марта по 3 апреля.
Эти меры принимаются, чтобы минимизировать социальные контакты и снизить скорость распространение опасного коронавируса.
МФЦ Самарской области приостановят прием граждан с 30 марта по 3 апреля.
Эти меры принимаются, чтобы минимизировать социальные контакты и снизить скорость распространение опасного коронавируса.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.