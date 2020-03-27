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Общество

Почта России вводит особый режим работы

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 27 марта, Почта России сообщила об изменениях в режиме работы в период с 30 марта по 5 апреля в связи с угрозой эпидемии коронавируса.

"Согласно разъяснительным материалам, размещенным на сайте правительства РФ, Почта России относится к числу непрерывно действующих организаций. Это означает, что мы не можем полностью остановить свою операционную деятельность, поскольку она служит важнейшим звеном множества ключевых сфер нашей жизни: логистики, торговли, финансов и др. Тем не менее, чтобы замедлить скорость распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и не подвергать риску заражения клиентов и сотрудников, на следующей неделе с 30 марта по 3 апреля включительно Почта вводит особый режим работы", - говорится в сообщении организации.

С 30 марта по 1 апреля большая часть отделений почтовой связи в стране, за исключением ОПС с круглосуточным режимом работы в Москве и в Санкт-Петербурге и отделений почтовой связи закрытого типа, будут недоступны для посещения клиентами. При этом почтальоны продолжат работу в обычном режиме.

"Одна из главных задач компании сейчас - обеспечить доступность почтовых услуг. Мы настоятельно рекомендуем клиентам пользоваться нашими цифровыми сервисами и готовы оказать им необходимые услуги на дому: выплату пенсий, социальных пособий, прием коммунальных платежей, доставку писем и т.д. Именно поэтому сотрудники продолжат обработку посылок и письменной корреспонденции и будут осуществлять почтовый обмен, это особенно важно в сегодняшнее время", - сообщает пресс-служба Почты России.

АО "Почта России" - цифровая почтово-логистическая компания, один из крупнейших работодателей России, объединяющий 350 тыс. сотрудников. Входит в перечень стратегических предприятий. В региональную сеть Почты России включены 42 тыс. отделений почтовой связи по всей стране. Ежегодно компания обрабатывает около 3,5 млрд почтовых отправлений. 

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