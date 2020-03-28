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Общество

Союз адвокатов России в Самаре представит Андрей Кожемякин

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области создано отделение Общероссийского общественного движения "Союз адвокатов России" (САР). Президентом реготделения стал адвокат Андрей Кожемякин, также вошедший в президиум союза.

В 1990-2000-х Кожемякин работал в милиции на оперативно-начальствующих должностях, последние 13 лет имеет статус адвоката.

Союз адвокатов России — проект известного адвоката Игоря Трунова, президента международной юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнеры", национального президента Всемирной ассоциации юристов в РФ.

САР был зарегистрирован в 2014 году, но активное развитие региональной сети происходило в 2019 году. Сейчас отделениями "закрыты" практически все субъекты федерации.

Как сообщил Трунов в беседе с корреспондентом Волга Ньюс, выбор Андрея Кожемякина в качестве руководителя регионального отделения Союза адвокатов обусловлен не только его профессиональными качествами и жизненным опытом, но и гражданской позицией. 

"Федеральная палата адвокатов России насторожено относится к попыткам организации реального общественного контроля за ее деятельностью. Дело нередко доходит до лишения адвокатского статуса людей, указывающих на нарушения со стороны руководства ФПА. Поэтому решение возглавить реготделение Союза адвокатов России — это акт гражданского мужества", — говорит Игорь Трунов.

По его словам, главная задача САР — именно создание института общественного контроля за работой "генералов от юриспруденции". 

"Закон об адвокатской деятельности был принят в 2002 году, и за это время в около 80 регионах главы палат адвокатов не сменялись, расцвел непотизм. Фактически нет контроля за тем, как расходуются взносы, которые платят все адвокаты, за сдачей экзаменов. О деградации сообщества свидетельствуют многочисленные уголовные дела, фигурантами которых становятся адвокаты", — считает глава САР. 

Он также отметил, что задачей союза является помощь адвокатам в профессиональном развитии: "Сейчас уже недостаточно иметь одну специализацию. У нас же в основном уголовно-правовая адвокатура и только 2% ориентировано на бизнес, и то в Москве и Санкт-Петербурге. Нам нужно брать лучшее из мировой практики, чтобы в условиях глобализации соответствовать рынку".

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