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Преступления Происшествия

В Исаклинском районе полицейские поймали водителя с поддельными правами

ИСАКЛЫ. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Исаклинском районе в отношении 29-летнего безработного мужчины возбудили уголовное дело по факту использования поддельного документа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Днем 21 февраля на ул. Куйбышевской с. Исаклы сотрудники ГИБДД остановили легковой автомобиль за нарушение правил пользования световыми приборами. Водитель предъявил права, которые вызвали у инспекторов сомнения в подлинности. Экспертиза подтвердила, что документ не соответствует требованиям.

В итоге в отношении мужчины собрали административные материалы по ст. 12.20 КоАП РФ ("Нарушение правил пользования внешними световыми приборами") и ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления ТС").

Гид потребителя

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