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Общество

Сотни самарцев остались без еды в отелях Сочи

СОЧИ. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарцы в Сочи рассказывают о том, что остались без еды в отелях.

"В Сочи на объектах оператора БиблиоГлобус находится около 15 тыс. человек. Вечером 27 марта администрация отеля Sigma Sirius Park на 2900 номеров закрыла единственный ресторан на территории. При этом, соседние отели и заведения города работают на вынос либо в упрощенном режиме, кормят туристов в номерах", — рассказал Волга Ньюс Алексей К.

По данным Алексея К., в отеле люди, в том числе из Самарской области — не менее двух самолетов чартера, не считая самостоятельно купивших тур.

"Бронировали с 26 по 31, до приказа Мишустина по курортам", — поясняет Алексей.

Туристы отправили заявление прокурору края через дежурного прокурора, а также сделали звонок на горячую линию Ростуризма.

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