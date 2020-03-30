АвтоВАЗ отзывает 381 Lada Vesta

АвтоВАЗ добровольно отзывает 381 транспортное средство марки Lada Vesta, реализованное с сентября 2019 г. по настоящее время, сообщает Росстандарт.

Причиной отзыва транспортных средств является проверка соответствия комплектации обивки центральной стойки кузова.

Изготовители АО "АвтоВАЗ" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв.

На всех транспортных средствах будет выполнена замена обивки центральной стойки кузова. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.