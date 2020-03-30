Топ-менеджера РКЦ "Прогресс" подозревают в злоупотреблении полномочиями почти на 1 млрд рублей

Самарские силовики заподозрили в злоупотреблении полномочиями главного инженера РКЦ "Прогресс" Александра Кочеткова, сообщает "Самарское обозрение". Речь о покупке комплекса оборудования для сварки трением с перемешиванием при посредничестве ФГУП "НПО "Техномаш", хотя РКЦ вполне мог обойтись силами своих специалистов. Сумма ущерба от действий Кочеткова — более 957 млн рублей.

Период вменяемого ему преступления — с марта по декабрь 2017 г., и в материалах проверок ФСБ он фигурирует еще как и. о. первого заместителя генерального директора — главного инженера РКЦ. В уголовном деле фигурируют также "иные неустановленные лица, постоянно выполняющие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в государственном акционерном обществе, контрольный пакет акций которых принадлежит РФ". Кочетков и его неизвестные подельники действовали, "используя свои служебные полномочия вопреки интересам государственной службы, в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на период 2011–2020 гг.", и "из иной личной заинтересованности, выразившейся в виде стремления извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленную таким побуждением, как карьеризм". Фигуранты совершили действия по заключению госконтракта от 13 декабря 2017 года. Одним из интересантов этого процесса стало ФГУП "НПО "Техномаш" — головное предприятие "Роскосмоса" по реализации Федеральной космической программы. Сейчас следствие считает, что госконтракт заключен в нарушение Федерального закона № 44-ФЗ "О госзакупках" и Положения о закупке товаров, работ, услуг госкорпорации "Роскосмос".

В контракте шла речь о поставках комплекса оборудования для сварки трением с перемешиванием баковых конструкций из алюминиевых сплавов на условиях завышенной стоимости. В версии правоохранителей, подобная поставка наносила ущерб экономическим интересам РФ, поскольку осуществлялась "несмотря на имеющийся у РКЦ штат собственных специалистов в сфере приобретаемой продукции, то есть наличия возможности самостоятельно приобрести данное оборудование без привлечения посреднических услуг ФГУП". В общем, фабула дела Александра Кочеткова мало отличается от дел его бывших коллег. РКЦ платил стороннему контрагенту за услуги и работы, которые в итоге выполняли его же сотрудники. Сумма ущерба от действий первого замгендиректора РКЦ предварительно оценена в 957,025 млн рублей.

Кочетков был задержан и допрошен в качестве подозреваемого в минувший вторник, 24 марта. Свою вину он не признал и пояснил, что действовал "исключительно в рамках своих должностных полномочий" и не получал каких-либо "противоправных указаний" от должностных лиц РКЦ или иных лиц. В вину первому замгендиректора РКЦ пока вменили ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями), но с учетом гигантской суммы ущерба квалификация может быть утяжелена до ч.2, санкция которой — до семи лет лишения свободы.

В тот же день — 24 марта — Кочеткова допросили уже как обвиняемого, и он воспользовался 51-й статьей Конституции РФ, чтобы не свидетельствовать против самого себя. Следствие вооружилось показаниями свидетелей Щукина, Панова, Михайловой и материалами оперативно-розыскной деятельности, в том числе актом проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности РКЦ, и отправилось в Самарский райсуд ходатайствовать об аресте Кочеткова. Рассмотрение ходатайства состоялось 26 марта, где за топ-менеджера РКЦ вступился прокурор. В итоге Кочеткова отправили под домашний арест.

Суд учел, что Кочетков ранее не судим, имеет постоянное местожительство и хорошие характеристики, да и разворачивающаяся пандемия коронавируса сыграла в пользу пожилого фигуранта.

Напомним, атака ФСБ и СК на РКЦ "Прогресс" стартовала осенью 2016 года. Довольно скоро в число подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам попало почти все руководство предприятия. Это гендиректор РКЦ Александр Кирилин, его дочь Светлана Кирилина, глава управления финансов и ВЭД, ее подчиненный Сергей Комаров (руководитель одного из отделов того же управления), а также главный инженер предприятия Сергей Тюлевин и куратор финансового блока Константин Наумов. И Тюлевин, и Наумов на момент возбуждения их уголовных дел имели статус первого замгендиректора РКЦ "Прогресс".