Топ-менеджера РКЦ "Прогресс" подозревают в хищении 55 млн руб. при транспортировке ракет

В минувший четверг, 30 января, Самарский районный суд отправил в следственный изолятор топ-менеджера РКЦ "Прогресс" Сергея Комарова, пишет "Самарское обозрение". Комаров с подельниками из питерского ООО "Транси" похитил на фиктивных логистических услугах более 55 млн рублей.

По информации издания, дело "Транси" выросло из материалов проверок Роскосмоса и ФСБ 2016 года. Первыми под подозрение в злоупотреблениях попали дочь гендиректора РКЦ Светлана Кирилина и главный инженер Сергей Тюлевин. Спустя несколько месяцев от должности отстранили гендиректора и отца Светланы Кирилиной Александра Кирилина. Сейчас их уголовные дела уже дошли до суда. Кирилиной и Тюлевину вменили злоупотребления и нецелевое расходование бюджетных средств на общую сумму 850 млн руб., Кирилину — растрату и злоупотребление полномочиями. Фигурантом уголовного дела о мошенничестве стал и бывший первый замгендиректора РКЦ "Прогресс" Константин Наумов.

В конце 2019 г. областное УФСБ начало реализацию оперативной информации в отношении бывшего подчиненного Кирилиной — экс-начальника одного из отделов управления финансов и ВЭД РКЦ Сергея Комарова. Не совсем понятные махинации выявили в совместной работе с французской компанией Arianespace SA, осуществляющей коммерческие запуски в космос с космодрома Куру во Французской Гвиане. В 2014–2017 гг. РКЦ "Прогресс" и французы заключили несколько контрактов на транспортировку ракет-носителей "Союз-СТ" в Гвианский космический центр. Самарское предприятие должно было оказать Arianespace SA транспортно-экспедиционные услуги и организовать размещение ракет-носителей "Союз-СТ" на борту океанического судна — с возможностью привлечения субподрядных организаций. И субподрядчики нашлись в лице питерского ООО "Транси".

Как пишет "СО", данные о контрактах, заключенных с "Транси" якобы в интересах РКЦ и Arianespace SA, легко можно найти в отчетности ИАС "СПАРК-Интерфакс". Они датированы маем и ноябрем 2016 года, июнем 2017 года и февралем 2018 года. Техзадание везде стандартное: услуги по организации размещения экспортного груза для обеспечения безопасной погрузки, размещения на борту судна и морской транспортировки по маршруту морской порт Санкт-Петербург — порт Париакабо, Французская Гвиана. Общая стоимость работ превышает 55,5 млн рублей. Цена средней такой перевозки стандартная (это 18 спецконтейнеров с двумя РН "Союз-СТ") и составляет 15,87 млн рублей. Но в первый рейс по майскому контракту 2016 г. везли всего девять контейнеров с одним "Союзом".

Сотрудничество "Прогресса" с "Транси" продолжается до сих пор. В октябре 2019 г. они подписали контракт на оказание транспортно-экспедиционных услуг при организации международной перевалки импортных и экспортных грузов на сумму $1,23 миллионов.

Пока контракты с "Транси" исполняются, их идеолога отправили в СИЗО. Недавно областное СУ СК возбудило четыре уголовных дела (по числу контрактов с "Транси") о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Сергея Комарова. В начале прошлой недели у него прошли обыски, в четверг, 30 января, Самарский райсуд отправил Комарова в СИЗО.

Как считают силовики, деньги перечислены "Транси" в рамках фиктивных договоров на проведение сюрвея (инспекторского осмотра и оценки груза) трюма судна, изготовление, размещение и монтаж кильблоков на судне в европейском порту по согласованию с судовладельцем. Однако, согласно штатной документации на транспортирование ракет-носителей "Союз-СТ", разработанной РКЦ "Прогресс", крепление контейнеров с использованием кильблоков заводом-изготовителем не предусмотрено. Денежными средствами, перечисленными на счет ООО "Транси", Комаров с подельниками распорядились по собственному усмотрению. Подозреваемыми по делу также проходят бывший генеральный директор ООО "Транси" Виталий Лысак, начальник отдела коммерции и маркетинга Алексей Бовкунов и нынешний управляющий компанией Алексей Шакалида. Шакалида и Лысак входят в число топ-менеджеров и совладельцев питерского ООО "Транси Логистика".

Компания "Транси" основана в 2007 г., базируется в санкт-петербургском БЦ "Балтийский морской центр" и до подрядов РКЦ "Прогресс" не зарабатывала очень больших денег. По данным ИАС "СПАРК-Интерфакс", ранее выручка ООО "Транси" не превышала 2-3 млн руб. в год, но в 2016 г. взлетела до 275 млн рублей.