Самарский художник Андрей Сяйлев рассказал как его лечат от коронавируса в Москве

Самарский художник Андрей Сяйлев сообщил у себя на странице facebook, что 17 марта у него взяли положительный анализ на коронавирус и сейчас он находится в больнице в Коммунарке.

"Я решил поделиться этим опытом, чтобы развеять неопределенность, которая проявляется порой в очень странных поступках и мнениях. Например, в соцсетях я до сих пор наблюдаю комментарии людей, которые не верят что вирус существует" — написал на своей странице в соцсетях Андрей Сяйлев.

Здесь он подробно рассказывает, как почувствовал себя плохо, как пытался госпитализироваться и какие условия предоставляет больница для зараженных. Сейчас Андрей Сяйлев продолжает проходить лечение в больнице в Коммунарке.

Напомним, Андрей Сяйлев закончил Самарское художественное училище в 2001 году. Около 10 лет активно работал в Самаре, потому уехал в Москву. Его работы часто выставляются в галерее "Виктория". Одни из самых знаменитых работы художника в Самаре — "Усиление контраста", где разваливающееся здание Самарской публичной библиотеки поддерживает блок книг вместо кирпичей (фото этой работы запостил у себя в соцсетях художник banksy) и "Тетрис" на стене улицы Ульяновская/Ярморочная.