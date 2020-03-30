"Кошелев-Проект" консультирует своих клиентов удаленно

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой "Кошелев-Проект" оказывает весь комплекс услуг по приобретению жилья без визита в офис.
Доступны следующие виды услуг:
— дистанционная консультация по всем объектам в продаже
— подбор подходящей квартиры
— рекомендация льготной, государственной программы
— консультация по вопросам ипотеки, подача заявки на ипотеку в онлайн-режиме.
— подбор банка и программы кредитования, рассчет условий страхования
— одобрение ипотеки онлайн
— презентации планировок квартир и фотографии отделки и самого района
— предоставление списка всех необходимые для приобретения квартиры документов.
Менеджеры готовы ответить покупателям в самых популярных соцсетях и мессенджерах: Одноклассники, Facebook ВКонтакте, Инстаграм, Whatsapp, Viber. А также на сайте koshelev.life можно обратиться через форму Jivochat.
За консультацией обращайтесь по телефону: 331-3000.