"Кошелев-Проект" консультирует своих клиентов удаленно

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой "Кошелев-Проект" оказывает весь комплекс услуг по приобретению жилья без визита в офис.

Доступны следующие виды услуг:

— дистанционная консультация по всем объектам в продаже

— подбор подходящей квартиры

— рекомендация льготной, государственной программы

— консультация по вопросам ипотеки, подача заявки на ипотеку в онлайн-режиме.

— подбор банка и программы кредитования, рассчет условий страхования

— одобрение ипотеки онлайн

— презентации планировок квартир и фотографии отделки и самого района

— предоставление списка всех необходимые для приобретения квартиры документов.

Менеджеры готовы ответить покупателям в самых популярных соцсетях и мессенджерах: Одноклассники, Facebook ВКонтакте, Инстаграм, Whatsapp, Viber. А также на сайте koshelev.life можно обратиться через форму Jivochat.

За консультацией обращайтесь по телефону: 331-3000.