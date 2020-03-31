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Суды Происшествия

Житель Богатовского района заплатит почти 170 тыс. руб. за спиленный дуб

БОГАТОЕ. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в силу приговор Богатовского районного суда, вынесенный жителю пос. Петровский Д. Самсонову. Его признали виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Об этом сообщили в суде.

7 декабря 2019 г. Самсонов без разрешения на рубку приехал с бензопилой на мотороллере "Муравей" в 18-й квартал, 52 выдел Богатовского участкового лесничества возле пос. Петровский в Богатовском районе, относящийся к категории "особо защитных участков защитных лесов" и спилил дуб.

Лесное злодеяние раскрылось быстро. Уже через два дня пень и опилки обнаружил лесничий. Там же он увидел следы трехколесного транспорта. Лесничий сразу же вызвал полицию. По следам мотороллера правоохранители приехали в пос. Петровский, где нашли в сарае у подозреваемого 45 частей свежеспиленного дуба. Кроме того, Самсонов добровольно выдал стражам порядка бензопилу. В отношении мужчины возбудили уголовное дело и оставили его под подпиской о невыезде.

В суде мужчина признал вину и пояснил, что срубил дерево на дрова для бани, и добавил, что не предполагал, какие могут быть последствия.

Суд приговорил мужчину к году лишения свободы условно с годичным испытательным сроком. Также его обязали выплатить в пользу областного минлесхоза около 170 тыс. руб. в счет возмещения имущественного ущерба.

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