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Происшествия

Тольяттинские полицейские остановили находившийся в розыске автомобиль

ТОЛЬЯТТИ. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти сотрудники ДПС нашли и остановили находившуюся в розыске машину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ГИБДД на Южном шоссе в потоке заметили Kia, похожую на автомобиль, объявленный в розыск. Правоохранители после недолгого преследования остановили машину, водителя и пассажиров задержали. За рулем был 25-летний мужчина с признаками опьянения.

В отношении автомобилиста собрали материалы по нарушениям: ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ ("Управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств") и ч. 1 ст. 2.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения").

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