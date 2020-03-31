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Преступления Происшествия

Сызранец расплатился в магазине чужой банковской картой и теперь пойдет под суд

СЫЗРАНЬ. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани будут судить мужчину, обвиняемого в краже денег с банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Местная жительница узнала, что лишилась банковской карты, когда ей начали приходить уведомления о снятии денег — 5 869 рублей. Потерпевшая сразу заблокировала карту и обратилась в полицию.

Как выяснилось, заявительница выронила карту из кармана куртки около магазина. Там ее нашел 32-летний местный житель и решил извлечь из этого выгоду вместо того, чтобы искать владельца. Он расплатился за покупки (продукты и алкоголь) в нескольких магазинах.

Теперь уже имевшему судимости мужчине предъявили обвинение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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