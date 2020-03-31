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Преступления Происшествия

Уголовное дело Андрея Абриталина отправили в суд

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего руководителя ГЖИ Самарской области Андрея Абриталина, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Его обвиняют в 48 эпизодах по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном и особо крупном размерах").

По версии следствия, руководитель ГЖИ вместе с заместителем — руководителем Южного управления жилищного надзора в течение трех с половиной лет, с февраля 2015 г., получали зарплату и командировочные за фиктивно трудоустроенного специалиста 1 категории. Общая сумма выплат, перечисленных на банковскую карту несуществующего сотрудника, превысила 4,5 млн рублей.

Кроме того, с июля 2014 г. по апрель 2018 г. на руководителя и замруководителя инспекции множество раз фиктивно оформляли документы о служебных командировках. Зарплата, выплаченная в дни прогулов за время пребывания в мнимых командировках, составила более 2,1 млн рублей.

Также из бюджетных средств были незаконно оплачены четыре путевки стоимостью 464 тыс. рублей.

Уголовное дело расследовало УФСБ России по Самарской области. Сейчас оно направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения.

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