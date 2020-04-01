Синоптики изменили прогноз: в Самарской области снега не будет

В конце недели в Самарской области осадки прекратятся, а температура воздуха вернется к значениям, характерным для начала апреля, сообщает Приволжское УГМС.

В среду, 1 апреля, днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха +3...+8 °C. В начале недели синоптики прогнозировали на этот день снег с дождем.

В четверг, 2 апреля, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха +5...+10 °C.

В пятницу, 3 апреля, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха +1...-4 °C. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха +7...+12 °C.