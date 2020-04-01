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Общество

Самарский ЗАГС: никаких свадеб до 1 июня

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление ЗАГС по Самарской области дало разъяснение по режиму работы в условиях ограничений, введенных постановлением губернатора и связанных с коронавирусом.

С 31 марта приостанавливается регистрация актов гражданского состояния, "кроме регистрации рождения, смерти, заключения брака при наличии особых обстоятельств".

При этом личный прием по регистрации рождения и смерти осуществляется только по предварительной записи по телефонам территориальных органов ЗАГС или через Госуслуги.

Парам же, подавшим заявления на заключение брака, необходимо изменить дату его регистрации.  Новую дату рекомендуется назначать на после 1 июня.

 

Консультации можно получить по телефонам территориальных органов ЗАГС или по телефонам управления ЗАГС Самарской области (846) 372-35-69, 373-88-16, 276-04-45.

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