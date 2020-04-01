Самарский ЗАГС: никаких свадеб до 1 июня

Управление ЗАГС по Самарской области дало разъяснение по режиму работы в условиях ограничений, введенных постановлением губернатора и связанных с коронавирусом.

С 31 марта приостанавливается регистрация актов гражданского состояния, "кроме регистрации рождения, смерти, заключения брака при наличии особых обстоятельств".

При этом личный прием по регистрации рождения и смерти осуществляется только по предварительной записи по телефонам территориальных органов ЗАГС или через Госуслуги.

Парам же, подавшим заявления на заключение брака, необходимо изменить дату его регистрации. Новую дату рекомендуется назначать на после 1 июня.