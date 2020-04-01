Жительница Сызрани выдумала историю с мошенничеством, чтобы не выплачивать кредит

В Сызрани в отношении 27-летней женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ ("Заведомо ложный донос"), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Летом 2019 г. жительница Сызрани заявила в полицию о том, что неизвестные оформили на нее кредит.

Вскоре выяснилось, что женщина лично обращалась в банк за потребительским кредитом. Она оформила необходимые документы и подписала их. Но кроме того, к пакету документов прилагалась ее фотография, которую сделали в помещении банка.

После этого заявительница призналась, что выдумала историю с мошенничеством, чтобы не выплачивать деньги банку. Подозреваемая пояснила, что часть полученного кредита она оставила себе, а остальное отдала родственнице, которая позже отказалась помогать выплачивать его.