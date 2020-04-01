16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Уголовное дело Андрея Абриталина отправили в суд На жителя Нефтегорска завели дело за создание притона Тольяттинец прописал у себя в квартире 43 мигранта За год в Самарской области за наркопреступления осужден 1201 человек Следствие по делу о гибели ребенка при падении плиты у ДК им. Литвинова близится к завершению

Преступления Происшествия

Жительница Сызрани выдумала историю с мошенничеством, чтобы не выплачивать кредит

СЫЗРАНЬ. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Сызрани в отношении 27-летней женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ ("Заведомо ложный донос"), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Летом 2019 г. жительница Сызрани заявила в полицию о том, что неизвестные оформили на нее кредит.

Вскоре выяснилось, что женщина лично обращалась в банк за потребительским кредитом. Она оформила необходимые документы и подписала их. Но кроме того, к пакету документов прилагалась ее фотография, которую сделали в помещении банка.

После этого заявительница призналась, что выдумала историю с мошенничеством, чтобы не выплачивать деньги банку. Подозреваемая пояснила, что часть полученного кредита она оставила себе, а остальное отдала родственнице, которая позже отказалась помогать выплачивать его.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3