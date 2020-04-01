В Самаре женщина получила пять с половиной лет колонии за нападение с ножом

В Самаре огласили приговор 46-летней Ирине, признанной виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Промышленного района.

По данным надзорного ведомства, 28 августа 2019 г. пьяная женщина во время ссоры на кухне квартиры на ул. Фадеева ударила ножом в грудь 41-летнего мужчину.

Пострадавший получил ранение легкого и сердца и скончался на месте.

В суде Ирина не отрицала вину. Ее приговорили к пяти с половиной годам заключения в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.