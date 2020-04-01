Тольяттинского водителя, хотевшего избежать лишения прав, обманули на 45 тыс. рублей

Прокуратура Комсомольского района Тольятти направила в суд уголовное дело 35-летнего местного жителя, которого подозревают в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, безработный тольяттинец пообещал потерпевшему С. за 45 тыс. руб. помочь воспрепятствовать рассмотрению административного дела о пьяном вождении. Обвиняемый получил от потерпевшего деньги и перестал отвечать на телефонные звонки. Свои обещания мужчина и не собирался выполнять.

В итоге обманутого автомобилиста все же лишили водительских прав на полтора года, а также оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Комсомольский районный суд.