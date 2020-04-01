АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонтные работы на нефтеперекачивающих станциях в Самарской области.

Работы выполнялись в рамках комплексной программы технического перевооружения силами линейно-эксплуатационных бригад и центральной ремонтной службы (ЦРС) Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) в соответствии с требованиями промышленной безопасности.

Цель — обеспечение надежности эксплуатации и экологической безопасности объектов АО "Транснефть - Приволга".

Специалисты Самарского РНУ вырезали тройники на технологических нефтепроводах станции смешения нефти (ССН). Работы выполнены в течение 47 часов без снижения режима перекачки нефти по магистральному нефтепроводу (МН) Альметьевск — Куйбышев-2.

Во время плановой 22-часовой остановки МН Муханово — Куйбышев вырезан дефект на технологическом трубопроводе нефтеперекачивающей станции "Муханово".

Нефтеперекачивающая станция "Любецкая" была планово отключена от МН Куйбышев — Лисичанск. Работы выполнены в течение 89 часов с целью проведения реконструкции НПС. Подключение станции к магистральному нефтепроводу планируется в июле текущего года.

Плановое проведение ремонтных работ и технического обслуживания объектов системы магистральных нефтепроводов позволяют АО "Транснефть - Приволга" повышать уровень надежности процесса транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Перекачка нефти возобновлена в плановые сроки. Нефтепроводы работают в штатном режиме.