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Преступления Происшествия

В Самаре задержали двух нарушителей порядка, у которых при себе оказались наркотики

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники вневедомственной охраны Росгврадии задержали в Самаре двух нарушителей порядка, у которых при себе оказались наркотики, сообщает пресс-служба ведомства.

На ул. Полярной внимание патрульных привлек мужчина, чья внешность совпадала с описанием злоумышленника, совершившего кражу из магазина. Сотрудники Росгвардии доставили предполагаемого мужчину для разбирательства в отдел полиции. В присутствии понятых полицейские произвели личный досмотр подозреваемого и изъяли девять свертков с веществом белого цвета — в дальнейшем экспертиза показала, что это метилэфедрон массой более 3,5 граммов.

В Кировском районе сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который нарушал общественный порядок — выражался грубой нецензурной бранью в присутствии других людей и не реагировал на замечания. Самарца доставили в отделение полиции для привлечения к административной ответственности. В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские изъяли у правонарушителя пять свертков из фольги, в которых также находился метилэфедрон массой более 3 граммов.

В отношении обоих жителей Самары сотрудниками органов внутренних дел возбуждены уголовные дела.

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