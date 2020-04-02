В Самаре задержали двух нарушителей порядка, у которых при себе оказались наркотики

Сотрудники вневедомственной охраны Росгврадии задержали в Самаре двух нарушителей порядка, у которых при себе оказались наркотики, сообщает пресс-служба ведомства.

На ул. Полярной внимание патрульных привлек мужчина, чья внешность совпадала с описанием злоумышленника, совершившего кражу из магазина. Сотрудники Росгвардии доставили предполагаемого мужчину для разбирательства в отдел полиции. В присутствии понятых полицейские произвели личный досмотр подозреваемого и изъяли девять свертков с веществом белого цвета — в дальнейшем экспертиза показала, что это метилэфедрон массой более 3,5 граммов.

В Кировском районе сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который нарушал общественный порядок — выражался грубой нецензурной бранью в присутствии других людей и не реагировал на замечания. Самарца доставили в отделение полиции для привлечения к административной ответственности. В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские изъяли у правонарушителя пять свертков из фольги, в которых также находился метилэфедрон массой более 3 граммов.

В отношении обоих жителей Самары сотрудниками органов внутренних дел возбуждены уголовные дела.