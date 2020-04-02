Река Мусорка попала в ТОП-5 самых смешных рек России

Река Мусорка в Самарской области заняла четвертое место в рейтинге рек России с самыми веселыми и смешными названиями, пишет ТурСтат.

Первое место заняла река Звероножка в Московской области, затем - горная река Херо́та в Адлерском районе Сочи, после нее - речка Малявка в Рязанской области.

После Мусорки идут река Мо́ча в Нижегородской области, река Явонь в Новгородской области, река Сучок в Тверской области, река Нюховка в Тульской области, река Сал в Ростовской области и река Тухлянка на Сахалине.