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Происшествия

Директор АЗС получил условный срок за недолив бензина

ТОЛЬЯТТИ. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В суде Автозаводского района Тольятти вынесли приговор за мошенничество с недоливом топлива, сообщает районная прокуратура.

По версии обвинения, директор организации, занимающейся реализацией топлива населению, использовал не предусмотренное технической документацией дополнительное оборудование на топливно-разливной колонке АЗС. В результате происходил недолив топлива - на каждые 10 литров недоливалось 300 миллилитров.

Кроме того, обвиняемый использовал компьютерную программу, заведомо предназначенную для несанкционированного уничтожения, блокирования и модификации информации, с помощью которых формировал искаженные данные отчета в налоговый орган о доходах, таким образом, незаконно получая прибыль.

Обвиняемый вину в совершении преступления не признал. Однако суд признал его виновным, приговорив к двум годам лишения свободы условно.

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