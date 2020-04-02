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Театр Культура

На сайте театра-студии "Грань" покажут запись спектакля "Фрекен Жюли"

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 3 апреля на сайте театра-студии "Грань" можно будет посмотреть запись спектакля "Фрекен Жюли" по пьесе Августа Стриндберга в постановке Дениса Бокурадзе.

"Фрекен Жюли" - первая режиссерская работа Дениса Бокурадзе. Кроме того, именно с показа этого спектакля на Фестивале театров малых городов России в 2013 г., с первой победы, началась новая история театра "Грань".

В том же 2013 г. со спектаклем "Фрекен Жюли" театр участвовал во Всероссийском театральном фестивале "Реальный театр".

3 апреля в 19:00 запись спектакля "Фрекен Жюли" опубликуют в группах в соцсетях, а также на сайте театра. Запись будет доступна до 6 апреля.

Помимо этого, в своей группе во "ВКонтакте" театр предоставил для прослушивания архивные аудиозаписи: сказку-притчу Михаэля Энде "Театр теней Офелии" в исполнении Любови Тювилиной и поэму Александра Пушкина "Граф Нулин" в исполнении Даниила Богомолова.

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