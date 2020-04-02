Дмитрий Азаров: Подготовка Самарской области к юбилею является для всех важной задачей

В четверг, 2 апреля, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание областного оргкомитета "Победа". Члены правительства, главы муниципалитетов, представители ветеранских организаций в режиме видеоконференцсвязи подробно обсудили ход подготовки основных мероприятий к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Открывая заседание, Дмитрий Азаров отметил: до 75-летия Великой Победы осталось чуть больше месяца. "И мы вступаем в самый ответственный этап подготовки к нему", - подчеркнул он.

При этом, продолжил глава региона, сегодня Россия находится в новых реалиях, продиктованных мерами противодействия распространению нового коронавируса. В регионе принимаются экстраординарные меры, потому что абсолютным приоритетом государства является здоровье, жизнь и безопасность людей. Объективные причины, по словам губернатора, осложняют и подготовку к празднованию.

"Но форс-мажорные обстоятельства не отменяют наших долгосрочных планов и не могут быть основанием для снижения качества работы по такому важнейшему направлению, как подготовка к юбилею Победы, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - С какими бы временными трудностями мы сейчас ни сталкивались, качественная подготовка Самарской области к юбилею является для всех нас крайне важным аспектом и маркером в оценке деятельности. Это наш священный долг и прямая ответственность перед ветеранами, перед родным краем, перед нашей великой Родиной, перед поколением победителей".

Губернатор также озвучил ряд позиций, по которым в ближайшее время предстоит наращивать активность. В первую очередь это связано с поддержкой ветеранов Великой Отечественной войны.

"Президент поручил в ближайшие полгода автоматически продлевать действие всех социальных пособий и льгот для граждан. На территории Самарской области это поручение уже полностью реализовано. А также ускорить осуществление выплат в размере 75 тыс. руб. и 50 тыс. руб. нашим ветеранам и труженикам тыла к юбилею Победы. Необходимо произвести их уже до конца текущего месяца", - поставил задачу Дмитрий Азаров.

Не менее важно оказывать ветеранам медицинскую поддержку, помогать с доставкой продуктов, лекарств и других необходимых вещей. У всех ветеранов обязательно должна быть возможность оперативно обратиться за любой помощью и получить ее.

"Необходимо оберегать каждого ветерана, - заявил Дмитрий Азаров. - В текущей ситуации этот посыл обрел новый смысл. Помогать нужно не только грамотно и неформально, но и, естественно, соблюдая при этом все ограничения и меры предосторожности, понимая всю ответственность за жизнь и здоровье наших земляков".

Особое внимание должно, по словам Дмитрия Азарова, уделяться благоустройству мемориалов, памятников, воинских захоронений. На личном контроле главы региона находится вопрос о присвоении Куйбышеву (Самаре) почетного звания "Город трудовой доблести". В этом направлении проделана большая работа: люди активно поддержали инициативу, подготовлено и уже направлено во Всероссийский оргкомитет "Победа" научно-историческое обоснование.

"Но эта работа в апреле должна быть еще более активной. Конечно же, все мы с вами рассчитываем на положительное решение по данному вопросу. Но нам вместе еще многое для этого надо сделать", - резюмировал губернатор.

Как сообщил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов, на 1 апреля в регионе проживает 20757 ветеранов Великой Отечественной войны и вдов инвалидов и участников войны. Все меры социальной поддержки, установленные для этих категорий, предоставляются в полном объеме. С 2008 года новые квартиры получили 5273 ветерана.

По информации руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Юрия Иванова, в прошлом году проведены восстановительные работы на семи воинских захоронениях, а также установлено восемь мемориальных знаков. В текущем году такие мероприятия проведут на 49 объектах. Помимо этого, до 2022 увековечат имена Героев и приведут в порядок воинские захоронения в 19 муниципалитетах.



Что касается Парада, то, по словам Юрия Иванова, в нем примут участие 2250 человек и 60 единиц техники. В механизированной колонне можно будет увидеть танки, БТРы, БМП, боевые разведывательные машины (Т-72Б3, БТР -82А, БРЭМ-К, БМП-2М), артиллерийские орудия и системы залпового огня и другие образцы вооружения и военной техники. В воздушной части парада спланировано выполнение пролета стратегических ракетоносцев Ту-95 мс "Самара", Ту-160 "Николай Кузнецов" и вертолетов Ми-2. Генеральная репетиция военного парада состоится на площади Куйбышева 7 мая 2020.



В праздничные дни горожан и гостей города ожидает насыщенная культурная программа, заверил на заседании оргкомитета министр культуры региона Борис Илларионов. В регионе планируется провести более пятисот мероприятий - в выставках, патриотических акциях, мастер-классах, шествиях, концертах, тематических вечерах и ряде фестивалей планируется участие более чем миллиона человек.