Коронавирус в Самарской области: самое важное на 3 апреля

В пятницу, 3 апреля, по данным оперативного штаба Самарской области по противодействию распространению коронавирусной инфекции, за последние сутки в регионе зафиксировано два новых случая заражения COVID-2019.

Количество подтвержденных случаев заболевания в регионе достигло 17. В числе находящихся на лечении — двое детей. Помимо этого, выявлены 150 нарушителей режима самоизоляции, в том числе 78 — в Самаре и 26 — в Тольятти.

За сутки, по данным оперштаба, среди жителей Самарской области проведено 198 исследований на коронавирус, всего — 6797.

Пять человек в Тольятти выписаны из больницы после лечения от коронавируса, один из новых случаев заражения COVID-2019 зафиксирован в Самаре, второй — в Тольятти. Оба человека — взрослые.

Известно также, что тольяттинец заразился после контакта с другим заболевшим. Случай в Самаре — завозной. Состояние одного из заболевших оценивается как удовлетворительное, второго — средней тяжести.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров возглавил штаб по борьбе с распространением коронавируса в регионе. Такое решение связано с усложняющейся в стране обстановкой. Заместителем руководителя оперативного штаба будет зампред правительства региона Александр Фетисов. Заседания пройдут в формате видеоконференцсвязи.

Для граждан в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции с 28 марта введен режим самоизоляции. В четверг, 2 апреля, Владимир Путин в специальном обращении объявил о продлении введенного ранее режима нерабочих дней до конца апреля. "С сохранением заработной платы", — уточнил он.

"Нерабочая неделя, объявленная по всей стране, а также режим самоизоляции, предусмотренный для жителей многих регионов, позволили нам выиграть время для упреждающих действий, для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов системы здравоохранения, для того чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно, используя как наш собственный опыт, так и лучшие практики других стран", — подчеркнул Владимир Путин.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в эфире телеканала "Россия 24" прокомментировал сегодняшнее обращение президента Владимира Путина, заявившего о продлении режима нерабочих дней до конца апреля.

Глава региона отметил своевременность указа президента и важность того, что он наделил субъекты полномочиями по определению режимов ограничений на территориях.

По словам Дмитрия Азарова, сейчас в Самарской области готовится постановление, в котором будет определен дальнейший режим ограничений в регионе. "В региональном постановлении мы попытаемся максимально соблюсти баланс между запуском экономики и сохранением здоровья людей. Президент четко определил приоритет: здоровье людей — приоритет номер один. Исходя из этих установок, экономической эпидемиологической ситуации в регионе мы будем принимать решения по отраслям и предприятиям", — заявил Дмитрий Азаров.

При необходимости дополнительных ограничений для системообразующих предприятий регионы обязаны согласовывать соответствующие решения с федеральным правительством, заявил президент РФ Владимир Путин.

В Самарской области на базе областного СПИД-центра начала работать лаборатория по исследованию и выявлению коронавируса, сообщает правительство региона. За первый день в ней проведено 40 анализов, все результаты — отрицательные. При необходимости лаборатория может работать в круглосуточном режиме и проводить по 900 анализов.

Анализы в лаборатории будут делать людям, находящимся в группе риска, без признаков заболевания, и тем, кто не был заграницей и не находился в контакте. Это пожилые граждане, самарцы, имеющие хронические заболевания, медицинские работники.

В лаборатории имеются материалы и реагенты для 10 тыс. исследований. Ожидается поставка дополнительной партии тест-систем еще для 10 тыс. анализов.

Пациентам для посещения поликлиник выдадут справки, такой приказ подписано министерством здравоохранения Самарской области. Людям, нуждающимся в оказании медицинской помощи и регулярно посещающим с этой целью медицинские организации, а также лицам, осуществляющим уход за нуждающимися по состоянию здоровья родственниками и иными лицами, будут выданы справки свободной формы, подтверждающие причину оставления места проживания (пребывания).

Роспотребнадзор РФ на своем официальном сайте опубликовал рекомендации, как правильно выбрать продукты и безопасно совершать покупки в период пандемии коронавируса.

В Самарской области цены на корень имбиря достигли 3,5-4 тыс. руб. за 1 кг. А все потому, что по телевизору и в Интернете сказали, что это якобы лучшее лекарство от коронавируса. Выросли цены и на лимоны — до 400 руб. за 1 кг. Но медики посоветовали не увлекаться имбирем, ведь вместо пользы можно получить совершенно обратный результат и приобрести расстройство ЖКТ.

По состоянию на 02 апреля 10:30, в России проведено более 536 тыс. тестов, зарегистрировано 3548 случаев заболевания, из них 771 случай заболевания за последние сутки, 235 человек выздоровело, 30 — умерло.

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования утвердил тарифы на лечение пациентов с коронавирусом. В случае легкого течения заболевания законченная стоимость лечения составит 94438 руб., средней тяжести — 153558 руб., тяжелого течения заболевания — 184270 руб., отдельные самые тяжелые случаи оказания медицинской помощи с использованием экстракорпоральной мембранной оксигенации — до 560414 руб., сообщили в региональном отделении ФОМС.

Также рассчитаны тарифы для проведения лабораторной диагностики COVID-19 за счет средств обязательного медицинской страхования: получение мазков со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки — 63,58 руб., определение РНК коронавируса методом ПЦР в режиме реального времени как со стоимостью набора реагентов — 1017,65 руб., так и без стоимости тест-систем — 942,65 руб. (в случае обеспечения медицинской организации набором реагентов для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV за счет иных финансовых источников).

Тарифы введены с 1 апреля.

Министерство науки и высшего образования России рекомендовало вузам возобновить учебный процесс с 6 апреля в дистанционном формате, сообщили в пресс-службе министерства.

Минэкономразвития подготовило меры поддержки бизнеса в связи с распространением коронавируса: владельцы малых и средних предприятий могут рассчитывать на шестимесячную отсрочку по всем налогам, кроме НДС. Введен мораторий на взыскания долгов и штрафов со стороны кредиторов.

Правительство также предоставит возможность отсрочки платежей арендаторам государственных и муниципальных помещений — договорные обязательства они смогут выполнить в 2021 году или позже.

На время карантина отменены ограничения на движение и весовой контроль транспорта, обеспечивающего доставку продуктов и товаров первой необходимости. На таможне дан "зеленый коридор" импортерам этой группы товаров.

Наиболее уязвимыми в сложившейся ситуации признаны предприятия из 9 сфер (22 отрасли), в которых заняты 4 млн человек, — это авиа- и автоперевозчики, организаторы различных мероприятий и почти вся сфера услуг. Предприниматели, оказавшиеся в трудной ситуации, смогут в течение шести месяцев не платить две трети процентов по уже выданным кредитам, а также получить отсрочку на уплату платежей по основному долгу.

Мерой, которая продолжит действовать после окончания эпидемии, стало двухкратное снижение для всех МСП совокупного объема страховых взносов — с 30% до 15%. Оно распространяется на зарплаты выше МРОТ, который в 2020 году в России составляет 12130 руб. Такое решение даст долгосрочный стимул к развитию предприятий и росту зарплат в малом и среднем бизнесе.

С полным пакетом мер можно ознакомиться здесь.