От 94 до 650 тыс. рублей: в ФОМС оценили лечение от коронавируса

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования утвердил тарифы на лечение пациентов с коронавирусом. В случае легкого течения заболевания законченная стоимость лечения составит 94 438 руб., средней тяжести — 153 558 руб., тяжелого течения заболевания — 184 270 руб., отдельные самые тяжелые случаи оказания медицинской помощи с использованием экстракорпоральной мембранной оксигенации — до 560 414 руб., сообщили в региональном отделении ФОМС.

Также рассчитаны тарифы для проведения лабораторной диагностики COVID-19 за счет средств обязательного медицинской страхования: получение мазков со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки - 63,58 руб., определение РНК коронавируса методом ПЦР в режиме реального времени как со стоимостью набора реагентов — 1017,65 руб., так и без стоимости тест-систем — 942,65 руб. (в случае обеспечение медицинской организации набором реагентов для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV за счет иных финансовых источников).

Тарифы введены с 1 апреля.

Кроме того за счет временной отмены диспансеризации и профилактических осмотров взрослого населения в медицинских организациях, оказывающих помощь в амбулаторных условиях, будут перераспределены средства в размере 265 млн рублей. Такая мера позволит поддержать первичное звено, на которое сейчас легла основная нагрузка по профилактике и выявлению короновирусной инфекции.