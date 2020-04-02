Пациентам для посещения поликлиник выдадут справки

Министерство здравоохранения Самарской области подписало приказ, согласно которому людям, нуждающимся в оказании медицинской помощи и регулярно посещающим с этой целью медицинские организации, а также лицам, осуществляющим уход за нуждающимися по состоянию здоровья родственниками и иными лицами, будут выданы справки свободной формы, подтверждающие причину оставления места проживания (пребывания).

Напомним, постановлением губернатора на территории Самарской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. В связи с этим ограничена возможность передвижения жителей по территории Самарской области.

Но есть категория лиц, которым по состоянию здоровья необходимо регулярно посещать медицинские организации. Это пациенты с хроническими заболеваниями, беременные, которым показаны медицинские процедуры, сдача анализов в связи с заболеванием. Также речь идет о гражданах, осуществляющих уход за нуждающимися по состоянию здоровья родственниками и иными лицами, согласно потребности, определенной лечащим врачом. Им и будут выданы справки.

Получить справку можно будет у лечащего врача при очередном назначенном визите. Отдельно посещать врача только с целью получить справку нет необходимости.

При наличии вопросов по посещению поликлиник пациентам необходимо предварительно обращаться в учреждения по телефону.