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Здравоохранение Общество

Пациентам для посещения поликлиник выдадут справки

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство здравоохранения Самарской области подписало приказ, согласно которому людям, нуждающимся в оказании медицинской помощи и регулярно посещающим с этой целью медицинские организации, а также лицам, осуществляющим уход за нуждающимися по состоянию здоровья родственниками и иными лицами, будут выданы справки свободной формы, подтверждающие причину оставления места проживания (пребывания).

Напомним, постановлением губернатора на территории Самарской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. В связи с этим ограничена возможность передвижения жителей по территории Самарской области.

Но есть категория лиц, которым по состоянию здоровья необходимо регулярно посещать медицинские организации. Это пациенты с хроническими заболеваниями, беременные, которым показаны медицинские процедуры, сдача анализов в связи с заболеванием. Также речь идет о гражданах, осуществляющих уход за нуждающимися по состоянию здоровья родственниками и иными лицами, согласно потребности, определенной лечащим врачом. Им и будут выданы справки.

Получить справку можно будет у лечащего врача при очередном назначенном визите. Отдельно посещать врача только с целью получить справку нет необходимости.

При наличии вопросов по посещению поликлиник пациентам необходимо предварительно обращаться в учреждения по телефону.

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