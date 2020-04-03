В Большеглушицком районе выявлен новый очаг бешенства

У жителя села Таш-Кусьяново Большеглушицкого района погибла корова. Лабораторные исследования головного мозга от этой павшей коровы показали антиген вируса бешенства, сообщает Управление Россельхознадзора по Самарской области.

В настоящее время, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области ветеринарии, на территории населенного пункта проводятся мероприятия по установлению карантина, а также все необходимые мероприятия, направленные на предупреждение распространения и ликвидацию очага бешенства.