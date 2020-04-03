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Общество

В Большеглушицком районе выявлен новый очаг бешенства

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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У жителя села Таш-Кусьяново Большеглушицкого района погибла корова. Лабораторные исследования головного мозга от этой павшей коровы показали антиген вируса бешенства, сообщает Управление Россельхознадзора по Самарской области.

В настоящее время, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области ветеринарии, на территории населенного пункта проводятся мероприятия по установлению карантина, а также все необходимые мероприятия, направленные на предупреждение распространения и ликвидацию очага бешенства.

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