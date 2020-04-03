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Пищевая промышленность АПК и пищепром

"Край Каравай" отказался от производства и продажи хлеба без упаковки

ТОЛЬЯТТИ. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Один из крупнейших производителей хлебобулочной продукции в ПФО прекращает выпуск неупакованного хлеба.

Фото: предоставлено АО "Тольяттихлеб"

Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в стране обязывает многие компании усиливать мероприятия, направленные на профилактику распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. В частности, торговая марка "Край Каравай" (АО "Тольяттихлеб") отказывается от производства и продажи хлеба без упаковки для всех торговых форматов.

Вопрос о безопасности "голого" хлеба актуален всегда, однако особенно остро он встал в разгар пандемии. На современном предприятии производство хлебобулочных изделий полностью автоматизировано: от этапа получения сырья и замеса теста до погрузки готовой продукции в специально обработанный транспорт для доставки в торговые точки. Возможности контроля дальнейших условий хранения и реализации, а также действий потребителей до момента употребления товара у производителя не существует.

Сегодня в торговых точках покупателям обеспечен прямой доступ к пищевым продуктам. На неупакованный хлеб на прилавке возможно попадание пыли, бактерий при кашле, чихании или прикосновении рук. В отличие от овощей, фруктов, круп и других весовых продуктов, которые перед непосредственным употреблением моются и проходят дополнительную обработку, хлеб — изделие полностью готовое к употреблению в пищу, и в редких случаях его подвергают длительной тепловой обработке. Качество и безопасность продукции обеспечивает именно заводская упаковка. Хлеб должен быть упакован так, чтобы обеспечивалась безопасность продукта от любых загрязнений, в том числе и микробиологических, а фасовочные пакеты в торговых точках этой гарантии не дают.

На официальных информационных ресурсах, посвященных борьбе с коронавирусом, одним из факторов его передачи, помимо воздуха, названы именно пищевые продукты, контактирующие с вирусом. Во избежание возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний и отравлений, а также для предотвращения реализации некачественных и опасных пищевых продуктов Роспотребнадзор выдал рекомендации для потребителей: отдавать предпочтение упакованным изделиям.

По мнению современных передовых производителей именно упаковка товара на этапе производства может гарантировать потребителю безопасный, защищенный и качественный продукт.

Гид потребителя

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