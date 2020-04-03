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Общество

Самарцев не пускают на дачи

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Самары столкнулись с проблемами при попытке проехать на собственные дачные участки. Так очевидцы сообщают что на 19-ом км Московского шоссе полицейские разворачивают, тех кто пытается проехать, к своим дачам и частным домам, пропуская лишь тех, кто прописан в этом районе.

Напомним, в регионе введен режим ограничений, связанных с распространением коронавируса. В частности введен запрет на передвижение - жители региона должны находиться дома, за исключением сотрудников структур и предприятий, включенных в список исключений.

В мобильной приемной губернатора в Твиттере на вопрос одной из жительниц региона о возможности посещения дачи ответили: "Перемещение запрещено, за исключением отдельных случаев! Оставайтесь дома, не подвергайте неоправданному риску свою семью и других граждан".

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