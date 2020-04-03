В Чапаевске опечатали кафе, не прекратившее работу в карантин

Судебные приставы приостановили деятельность кафе в Чапаевске, которое продолжало работу несмотря на запрет, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

За нарушение ст. 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" судом было принято решение о приостановке деятельности данного кафе на срок до 6 апреля 2020 года.

В этот же день судебные приставы-исполнители прибыли по месту нахождения точки общепита и опечатали двери помещения.

Соблюдение режима по приостановлению деятельности будет проверяться судебными приставами ежедневно.