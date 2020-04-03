16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Сергиевском районе бывшая служащая банка, похитившая деньги у вкладчика, получила срок На подростков, угнавших автомобиль и сопротивлявшихся полицейским, могут возбудить уголовное дело Тольяттинец, предложивший взятку полицейскому, стал фигурантом уголовного дела В Самаре задержали двух нарушителей порядка, у которых при себе оказались наркотики В Тольятти задержали прохожего с наркотической закладкой

Преступления Происшествия

Двух парней будут судить за погром в Шигонской ЦРБ

ШИГОНЫ. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 75
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура Шигонского района утвердила обвинение по ст. 214 УК РФ ("Вандализм") по уголовному делу двух парней Б. и С., испортивших имущество местной ЦРБ. Об этом сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, около полуночи 2 февраля 2020 г. пьяные С. и несовершеннолетний Б. поругались с медперсоналом больницы и испортили имущество Шигонской ЦРБ на 14,5 тыс. рублей.

Помимо этого, в отношении дебоширов возбудили шесть административных дел из-за оскорбления медицинских работников. Сейчас три административных дела уже рассмотрел мировой суд. Нарушителю назначили штрафы. Еще три дела находятся на рассмотрении в районной комиссии по делам несовершеннолетних.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3