Двух парней будут судить за погром в Шигонской ЦРБ

Прокуратура Шигонского района утвердила обвинение по ст. 214 УК РФ ("Вандализм") по уголовному делу двух парней Б. и С., испортивших имущество местной ЦРБ. Об этом сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, около полуночи 2 февраля 2020 г. пьяные С. и несовершеннолетний Б. поругались с медперсоналом больницы и испортили имущество Шигонской ЦРБ на 14,5 тыс. рублей.

Помимо этого, в отношении дебоширов возбудили шесть административных дел из-за оскорбления медицинских работников. Сейчас три административных дела уже рассмотрел мировой суд. Нарушителю назначили штрафы. Еще три дела находятся на рассмотрении в районной комиссии по делам несовершеннолетних.